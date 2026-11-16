Азер Амирасланов: Высокая цена на нефть не является основанием для наращивания бюджетных расходов
- 16 ноября, 2026
- 11:49
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Высокие мировые цены на нефть сами по себе не являются основанием для увеличения расходов госбюджета Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на пленарном заседании парламента, состоявшемся сегодня, в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.
Он отметил, что в бюджетном пакете на 2027 год среднегодовая цена одного барреля нефти заложена на уровне $65.
"То, что текущая рыночная цена примерно на 50% выше этого показателя и постоянно меняется, может порождать определенные ожидания относительно повышения бюджетной цены на нефть. Однако рост текущих цен на мировом нефтяном рынке обусовлен не устойчивыми факторами спроса, а геополитическими рисками и ограничениями предложения. В этой связи мы считаем среднегодовую прогнозную цену на нефть обоснованной базой для осторожного бюджетного планирования", - отметил он.
По словам депутата, другой вопрос связан с отношением к дополнительным нефтяным доходам:
"Иногда звучит мнение: если цена на нефть высокая, почему дополнительные доходы не расходуются немедленно? Мы считаем, что к этому вопросу следует подходить на основе принципа фискальной устойчивости. Финансировать постоянные расходы за счет временных доходов, иными словами, создавать постоянные расходные обязательства - это неверный подход. Потому что рыночная конъюнктура, которая выглядит благоприятной с точки зрения бюджетных доходов, может измениться в любой момент".
Амирасланов отметил, что фискальная политика должна быть ответственной и ориентированной на экономию даже в условиях благоприятной для бюджета конъюнктуры.
"Главным испытанием устойчивости государственной финансовой системы являются не кризисные годы, а период высоких доходов. Расходование всех дополнительных ресурсов в условиях высоких доходов ведет к фискальной политике, зависимой от конъюнктуры, а это в конечном итоге приводит к финансовым рискам. Так, в условиях благоприятной конъюнктуры расходы стремительно растут, а при ухудшении рыночных условий финансовые возможности сужаются. Одной из основных целей и принципов новой бюджетной политики является именно снижение этой зависимости".