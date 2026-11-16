Азер Амирасланов: Высокая цена на нефть не является основанием для наращивания бюджетных расходов

Высокие мировые цены на нефть сами по себе не являются основанием для увеличения расходов госбюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на пленарном заседании парламента, состоявшемся сегодня, в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

Он отметил, что в бюджетном пакете на 2027 год среднегодовая цена одного барреля нефти заложена на уровне $65.

"То, что текущая рыночная цена примерно на 50% выше этого показателя и постоянно меняется, может порождать определенные ожидания относительно повышения бюджетной цены на нефть. Однако рост текущих цен на мировом нефтяном рынке обусовлен не устойчивыми факторами спроса, а геополитическими рисками и ограничениями предложения. В этой связи мы считаем среднегодовую прогнозную цену на нефть обоснованной базой для осторожного бюджетного планирования", - отметил он.

По словам депутата, другой вопрос связан с отношением к дополнительным нефтяным доходам:

"Иногда звучит мнение: если цена на нефть высокая, почему дополнительные доходы не расходуются немедленно? Мы считаем, что к этому вопросу следует подходить на основе принципа фискальной устойчивости. Финансировать постоянные расходы за счет временных доходов, иными словами, создавать постоянные расходные обязательства - это неверный подход. Потому что рыночная конъюнктура, которая выглядит благоприятной с точки зрения бюджетных доходов, может измениться в любой момент".

Амирасланов отметил, что фискальная политика должна быть ответственной и ориентированной на экономию даже в условиях благоприятной для бюджета конъюнктуры.

"Главным испытанием устойчивости государственной финансовой системы являются не кризисные годы, а период высоких доходов. Расходование всех дополнительных ресурсов в условиях высоких доходов ведет к фискальной политике, зависимой от конъюнктуры, а это в конечном итоге приводит к финансовым рискам. Так, в условиях благоприятной конъюнктуры расходы стремительно растут, а при ухудшении рыночных условий финансовые возможности сужаются. Одной из основных целей и принципов новой бюджетной политики является именно снижение этой зависимости".