Спецпосланник президента США и посол Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и посол Армении в США Нарек Мкртчян обсудили ситуацию на Южном Кавказe.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Уиткофф заявил о "последовательной поддержке" со стороны США армяно-азербайджанской нормализации в контексте вашингтонских договоренностей 8 августа.