    Спецпосланник президента США и посол Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    • 17 октября, 2025
    • 10:01
    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и посол Армении в США Нарек Мкртчян обсудили ситуацию на Южном Кавказe.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Уиткофф заявил о "последовательной поддержке" со стороны США армяно-азербайджанской нормализации в контексте вашингтонских договоренностей 8 августа.

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi və Ermənistan səfiri Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

