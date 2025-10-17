İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi və Ermənistan səfiri Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:06
    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi və Ermənistan səfiri Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və Ermənistanın ABŞ-dəki səfiri Narek Mkrtçyan Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    S.Uitkoff 8 avqust Vaşinqton razılaşmaları kontekstində ölkəsinin Ermənistan-Azərbaycan arasındakı normallaşmaya ardıcıl dəstəyini bəyan edib.

    ABŞ Ermənistan Azərbaycan Stiv Uitkoff Narek Mkrtçyan Cənubi Qafqaz
    Спецпосланник президента США и посол Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Son xəbərlər

    10:26

    Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaq

    Region
    10:24

    Sumqayıtda yıxılaraq başı daşa dəyən kişi ölüb

    Hadisə
    10:21
    Foto

    "AzInTelecom"un dəstəyi ilə "Qarabağı yenidənqurma" sərgisi keçirilib

    İKT
    10:20

    Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:17
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ordunun təminatı və döyüş hazırlığını yoxlayıb

    Hərbi
    10:12

    Kriştianu Ronaldu 2025-ci ilin ən çox gəlir əldə edən futbolçusu olub

    Futbol
    10:09

    DYP yağışlı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    10:09

    Gəncədə din xadimlərinin inklüziv cəmiyyət quruculuğunda roluna həsr olunmuş regional konfrans keçiriləcək

    Din
    10:07
    Foto

    AMB və Dünya Bankı maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti