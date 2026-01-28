Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Ирана и Египта Аббас Арагчи и Бадр Абдель Аты, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление МИД Египта.

Сообщается, что они обменялись мнениями о региональных событиях, отметив необходимость снижения напряженности в регионе.

"В ходе этих телефонных разговоров Бадр Абдель Аты подчеркнул необходимость активизации усилий, направленных на снижение напряженности и сотрудничество в целях установления мира. Он также подчеркнул важность поиска дипломатического решения и достижения прочных политических соглашений в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности", - сказано в сообщении.

Глава МИД Египта также подчеркнул важность придерживаться дипломатического решения и создания необходимых условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном с целью достижения соглашения по иранской ядерной проблеме, которое учитывало бы интересы всех сторон и способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.