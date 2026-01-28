Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор

    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 17:30
    Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор

    Министры иностранных дел Ирана и Египта Аббас Арагчи и Бадр Абдель Аты, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление МИД Египта.

    Сообщается, что они обменялись мнениями о региональных событиях, отметив необходимость снижения напряженности в регионе.

    "В ходе этих телефонных разговоров Бадр Абдель Аты подчеркнул необходимость активизации усилий, направленных на снижение напряженности и сотрудничество в целях установления мира. Он также подчеркнул важность поиска дипломатического решения и достижения прочных политических соглашений в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности", - сказано в сообщении.

    Глава МИД Египта также подчеркнул важность придерживаться дипломатического решения и создания необходимых условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном с целью достижения соглашения по иранской ядерной проблеме, которое учитывало бы интересы всех сторон и способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

    Стив Уиткофф Аббас Арагчи Бадр Абдель Аты США Иран Египет ядерная сделка
    Trampın xüsusi elçisi İran və Misirin XİN rəhbərləri ilə telefon danışığı aparıb
    US envoy, foreign ministers of Iran and Egypt hold phone talks

    Последние новости

    18:47

    Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

    Внутренняя политика
    18:45
    Фото

    Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

    Энергетика
    18:43

    РФ и Сирия выразили настрой на дальнейшее развитие связей

    В регионе
    18:36

    Иран заявил о готовности к диалогу с США

    Другие страны
    18:24

    Премьер Литвы: Средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО

    Другие страны
    18:16

    В Азербайджане с октября 2025 года проведена вакцинация более 27 тыс. человек

    Здоровье
    18:12
    Фото

    Джейхун Байрамов посетил Музей Коммунистической партии Китая

    Внешняя политика
    18:07

    Завтра в Хатаинском районе Баку не будет воды

    Инфраструктура
    17:54
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР рассмотрели широкий круг двусторонних вопросов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей