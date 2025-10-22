Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Совфед денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

    В регионе
    • 22 октября, 2025
    • 12:31
    Совфед денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

    Совет Федерации на пленарном заседании денонсировал межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011 году. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

    Помимо соглашения, денонсируются все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

