Совфед денонсировал соглашение с США по утилизации плутония
В регионе
- 22 октября, 2025
- 12:31
Совет Федерации на пленарном заседании денонсировал межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011 году. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.
Помимо соглашения, денонсируются все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.
