İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:44
    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Rusiya Federasiya Şurasının plenar iclasında ABŞ ilə müdafiə məqsədləri üçün artıq istifadə olunmayan silah plutoniumunun utilizasiyası haqqında hökumətlərarası saziş ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri bildirib.

    Saziş 2000-ci ildə imzalanıb və 2011-ci ildə ratifikasiya edilib. O, tərəflərdən hər birinin hərbi proqramlar üçün gərəksiz elan edilmiş 34 ton silah plutoniumunun utilizasiyasını nəzərdə tutur.

    Sazişlə yanaşı, bütün əlaqəli protokollar da ləğv edilir. Söhbət maliyyələşdirmə və zərərə görə mülki məsuliyyət məsələlərini tənzimləyən və digər sənədlərdən gedir.

    Federasiya Şurası ABŞ hökumətlərarası saziş
    Совфед денонсировал соглашение с США по утилизации плутония

    Son xəbərlər

    13:00

    Tbilisidə Azərbaycan və Gürcüstanın Baş nazirlərinin qapalı görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    12:58
    Foto

    Dağ velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

    Fərdi
    12:58

    XİN başçısı: İlin ilk 8 ayında Azərbaycanla Estoniya arasında ticarət dövriyyəsi cəmi 25 milyon ABŞ dolları olub

    Xarici siyasət
    12:56

    Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyi keçiriləcək

    Daxili siyasət
    12:55

    Fransada daha bir muzey qarət edilib

    Digər ölkələr
    12:54

    Gələn il Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək

    Xarici siyasət
    12:52

    Azərbaycanda aqrar sektorda mövsümi çalışanlara gündəlik ödənişin yuxarı həddi 50 % artırılıb

    ASK
    12:52
    Foto

    Azərbaycanda "Toxumçuluq haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanıb

    ASK
    12:50

    Azərbaycan Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasının Nizamnaməsinə qoşulub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti