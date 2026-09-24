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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией

    В регионе
    • 24 сентября, 2026
    • 13:32
    Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией

    Совет ЕС утвердил временные меры по либерализации торговли с Арменией, предусматривающие отмену импортных пошлин примерно для 80% армянского экспорта в Евросоюз.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

    Меры направлены на поддержку экономики Армении после введенных Россией торговых ограничений и будут действовать в течение двух лет.

    В рамках нового режима будут приостановлены импортные пошлины на широкий спектр армянских товаров, включая некоторые виды сельскохозяйственной продукции.

    В Совете ЕС отметили, что меры будут способствовать поддержанию и укреплению торговых потоков из Армении в Евросоюз в соответствии с целями Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA).

    При этом предусмотрены определенные условия и защитные меры для рынка ЕС на случай, если импорт негативно повлияет на европейских производителей.

    Окончательное решение последовало после того, как Европейский парламент на пленарном заседании одобрил предложение Еврокомиссии без поправок.

    Регламент теперь должен быть подписан и опубликован в официальном журнале ЕС. Он вступит в силу на следующий день после публикации и будет применяться в течение двух лет.

    Импортные пошлины Европейский союз (ЕС) Совет Европы Армения
    Aİ Şurası Ermənistanla ticarətin müvəqqəti liberallaşdırılmasını təsdiqləyib
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