Грузинский политолог: "Совершившие трагедию 20 января должны быть наказаны"

Тбилиси. 18 января. REPORT.AZ/ Совершившие 20 января 1990 года в Азербайджане кровавое преступление обязательно должны быть наказаны.

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам заявил грузинский политолог Тенгиз Тхилава.

Он отметил, что события 20 января являются трагедией и для дружественных и братских Азербайджану народов.

«Судьбы народов Грузии и Азербайджана на пути борьбы за независимость схожи. Девятого апреля 1989 года в Грузии было совершено такое же кровавое преступление. Помню, как после трагедии в Тбилиси делегация из Азербайджана прибыла в Грузию, чтобы выразить поддержку грузинскому народу», – сказал Тхилава.

Он напомнил, что и Грузия выразила поддержку дружественному азербайджанскому народу после трагедии 20 января в Баку.

«В тот момент меня не было в Грузии. Но многие мои друзья и знакомые поехали в Баку, чтобы поддержать азербайджанский народ. Выражаю соболезнования родным и близким шехидов. Трагедия 20 января никогда не выйдет из памяти народа Азербайджана», – заявил Тхилава.

Отметим, что в связи с 29-летней годовщиной трагедии 20 января на Аллее шехидов ведутся подготовительные работы.