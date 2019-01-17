На Аллее шехидов ведутся подготовительные работы - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В связи с 29-летней годовщиной трагедии 20 января на Аллее шехидов продолжаются подготовительные работы.

Report представляет подготовленный 16 января фоторепортаж.

Отметим, что люди уже начали посещать Аллею шехидов. Среди посетителей - учителя, молодежь, ученики средних школ.

Напомним, что в ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года подразделения Советской армии как с моря, так и с суши атаковали мирное население города Баку, тем самым совершив невиданное доселе кровавое преступление против человечества. В результате этого погибли 133 ни в чем не повинных мирных гражданина Азербайджана, 744 человека были ранены, 841 - незаконно арестованы. Среди жертв были несовершеннолетние, старики и женщины. Это преступление, совершенное против мирного населения Азербайджана Советской армией по приказу президента СССР Михаила Горбачева, вписано в историю человечества кровавыми буквами.