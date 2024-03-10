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Информационно-аналитическому порталу Caliber.az исполняется три года

Информационно-аналитическому порталу Caliber.az исполняется три года Сегодня информационно-аналитическому порталу Caliber.Аz исполняется три года. Сайт начал свою деятельность 10 марта 2021 года.
Мультимедиа
10 марта 2024 г. 17:37
Информационно-аналитическому порталу Caliber.az исполняется три года

Сегодня информационно-аналитическому порталу Caliber.Аz исполняется три года. Сайт начал свою деятельность 10 марта 2021 года.

Как передает Report, портал функционирует на русском, английском и армянском языках, обеспечивая читателей оперативными новостями о самых актуальных событиях в стране и за рубежом, публикует аналитические статьи, интервью, а также видеоматериалы.

Несмотря на столь небольшой отрезок времени, а три года – это действительно не так уж и много, Caliber.Az стал не только читаемым, но и уважаемым, цитируемым сайтом как в Азербайджане, так и за его пределами.

YouTube-канал данного проекта имеет более 6 млн просмотров за один месяц, и этот показатель увеличивается с каждым днем. На данный момент у канала уже более 274 000 подписчиков. За последний год количество их подписчиков выросло на 70 000. Telegram-канал Caliber имеет самую большую русскоязычную аудиторию в Азербайджане - 64 000 подписчиков.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет своих коллег, работающих в Caliber.az, и желает им успехов в деятельности!

Представляем более подробный видеоматериал:

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Версия на азербайджанском языке Caliber.az portalının 3 yaşı tamam olur - VİDEO

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