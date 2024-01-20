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Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января

Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января Азербайджанский народ приходит на Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв трагедии 20 января 1990 года.
Мультимедиа
20 января 2024 г. 12:55
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января

Азербайджанский народ приходит на Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв трагедии 20 января 1990 года.

Как сообщает Report, тысячи жителей Баку возлагают цветы к могилам погибших и молятся за их души.

Сегодня 34-ая годовщина событий 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести. До объявления населению о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и смертельно ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в городе Баку был убит 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Лянкаране.

В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

Среди погибших были женщины, дети и старики, медики и сотрудники правоохранительных органов. Незаконный ввод войск сопровождался и массовыми арестами среди мирного населения. В Баку и других городах и районах республики был незаконно арестован 841 человек, 112 из них были отправлены в тюрьмы различных городов СССР. Военнослужащие обстреляли 200 домов, 80 автомобилей, в том числе машины скорой помощи, в результате пожаров было уничтожено большое количество государственного и личного имущества. Всего в Азербайджане официально числятся шехидами 20 января 150 человек.

Фото: Самира Гасанова, Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xalqı 20 Yanvar şəhidlərini yad edir - FOTOREPORTAJ

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