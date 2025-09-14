Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    • 14 сентября, 2025
    • 13:42
    Совбез Ирана одобрил новое соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ

    Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана одобрил новое соглашение о сотрудничестве между Тегераном и МАГАТЭ, подписанное гендиректором агентства Рафаэлем Гросси и главой МИД исламской республики Аббасом Арагчи в Каире.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство NourNews.

    "Текст пунктов соглашения был рассмотрен Ядерным комитетом Высшего совета национальной безопасности, и все подписанное, по сути, было одобрено этим комитетом", - говорится в сообщении.

    Как указывается в документе, комитет был уполномочен действовать и принимать решения от имени ВСНБ в этом вопросе.

    Напомним, что 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Арагчи в свою очередь отметил, что новый закон прояснил рамки сотрудничества с агентством, но не блокировал пути взаимодействия полностью и оставил решение этого вопроса на усмотрение Высшего совета национальной безопасности страны.

    9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны агентства в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране.

    İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

