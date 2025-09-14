Совбез Ирана одобрил новое соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана одобрил новое соглашение о сотрудничестве между Тегераном и МАГАТЭ, подписанное гендиректором агентства Рафаэлем Гросси и главой МИД исламской республики Аббасом Арагчи в Каире.

Как передает Report, об этом сообщает агентство NourNews.

"Текст пунктов соглашения был рассмотрен Ядерным комитетом Высшего совета национальной безопасности, и все подписанное, по сути, было одобрено этим комитетом", - говорится в сообщении.

Как указывается в документе, комитет был уполномочен действовать и принимать решения от имени ВСНБ в этом вопросе.

Напомним, что 2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Арагчи в свою очередь отметил, что новый закон прояснил рамки сотрудничества с агентством, но не блокировал пути взаимодействия полностью и оставил решение этого вопроса на усмотрение Высшего совета национальной безопасности страны.

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны агентства в адрес стран, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в Иране.