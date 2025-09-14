İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

    Region
    • 14 sentyabr, 2025
    • 14:26
    İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

    İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) baş direktoru Rafael Qrossi və İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin Qahirədə rəsmi Tehran ilə AEBA arasında yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" "Nournews" agentliyinə istinadən məlumat verir. 

    "Müqavilənin bəndlərinin mətni Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının Nüvə Komitəsi tərəfindən nəzərdən keçirilib və imzalananların hamısı komitə tərəfindən təsdiqlənib", - məlumatda bildirilib. 

    Sənəddə göstərilib ki, komitəyə bu məsələdə Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası adından hərəkət etmək və qərar vermək səlahiyyəti verilib. 

    Xatırladaq ki, iyulun 2-də İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ölkəsinin AEBA ilə əməkdaşlığının dayandırılması haqqında qanun imzalayıb. Əraqçi öz növbəsində qeyd edib ki, yeni qanun agentliklə əməkdaşlığın çərçivəsini aydınlaşdırıb. Lakin qarşılıqlı fəaliyyət yollarını tam bağlamayıb və bu məsələ ilə bağlı qərarı ölkənin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının ixtiyarına buraxıb.

    Sentyabrın 9-da İran və AEBA Misirdə İsrail və ABŞ-nin iyun hücumlarından sonra dayandırılmış əməkdaşlığı bərpa etmək üçün saziş imzalayıblar, agentliyin nüvə obyektlərinə hücum edən ölkələrə qarşı qınağının olmaması İranda tənqidlərə səbəb olub. 

    İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA Abbas Əraqçi
    Совбез Ирана одобрил новое соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ

    Son xəbərlər

    15:03
    Foto

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    14:49

    Azərbaycan və Türkiyə zəlzələ sığortasında təcrübə mübadiləsi aparacaq

    Maliyyə
    14:45
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub

    Daxili siyasət
    14:41

    Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub

    Komanda
    14:26

    İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

    Region
    14:15

    AMB: Azərbaycanda zəlzələ riskləri üçün sığorta modeli hazırlanıb

    Maliyyə
    14:08

    NTD amerikalı basketbolçunu transfer edib

    Fərdi
    14:04

    Türkdilli ölkələrdə təkrarsığortada alternativ məhsulların yaradılması təklif olunur

    Maliyyə
    14:00

    Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti