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    Сотрудник МИД России застрелил свою знакомую и ее дочь, потом покончил жизнь самоубийством

    МИД РФ: Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сотрудник МИД России застрелил знакомую и ее дочь из ружья, после чего совершил самоубийство. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в жилом доме на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы.

    "Нам известно о трагедии с сотрудником МИД. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы", - сказали в департаменте информации и печати МИДа.

    При этом в министерстве не сообщили каких-либо деталей о произошедшем.

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