Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщила Администрация президента Турции.

Президенты обсудили двусторонние связи, положение в регионе. Согласно сообщению, они также говорили о "референдуме", проводимом по инициативе местных властей на севере Ирака, и о территориальной целостности Сирии и Ирака.

Отметим, что 28 сентября в Анкаре президенты Турции и России обсудят ряд вопросов, в том числе ситуацию в регионе.