Состоялся телефонный разговор между генсеком НАТО и президентом Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написал в Twitter Столтенберг.

"Обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским приоритеты военной поддержки. Крайне важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине", - написал он.