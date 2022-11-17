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Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Нетаньяху

Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Нетаньяху Будущий премьер-министр Израиля, лидер победившей на выборах коалиции Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые c 2013 года провели телефонный разговор и договорились начать новый этап в отношениях между странами.
В регионе
17 ноября 2022 г. 17:36
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Нетаньяху

Будущий премьер-министр Израиля, лидер победившей на выборах коалиции Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые c 2013 года провели телефонный разговор и договорились начать новый этап в отношениях между странами.

Как передает Report, об этом передают израильские СМИ.

Политики "договорились открыть новую эру в израильско-турецких отношениях". В частности, они обсудили способы укрепления экономических и политических двусторонних отношений.

Нетаньяху выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавнего теракта в Стамбуле и предложил помощь Израиля в борьбе с терроризмом, сообщил офис израильского лидера. Турецкий президент высказал соболезнования в связи с гибелью израильтян при теракте в Ариэле, пишет Ha'aretz.

Издание напоминает, что в начале ноября Эрдоган заявил, что вне зависимости от результатов выборов в Кнессет он хотел бы, чтобы отношения Турции и Израиля по-прежнему базировались бы на взаимопонимании, общих интересах и интересах всего региона.

Ha'aretz напоминает, что в телефонной беседе в 2013 году Нетаньяху принес Эрдогану извинения за гибель граждан Турции в инциденте с судном Mavi Marmara. 31 мая 2010 года израильский морской пограничный спецназ провел операцию против этого судна, следовавшего в составе "Флотилии мира" в Cектор Газа с грузом гуманитарной помощи. В результате погибли девять активистов - восемь граждан Турции и один американец турецкого происхождения.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Netanyahu arasında telefon danışığı olub

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