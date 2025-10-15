Состоялась встреча президентов Турции и Грузии
В регионе
- 15 октября, 2025
- 01:51
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили в провинции Коджаэли (Турция -ред.).
Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, встреча состоялась в рамках матча отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу между сборными Турции и Грузии в Европе.
Эрдоган и Кавелаишвили вместе наблюдали за матчем сборных.
Отметим, что в этом поединке сборная Турции обыграла команду Грузии со счетом 4:1.
Последние новости
02:23
Британия отправит военных инструкторов в Молдову для обучения борьбе с дронамиДругие страны
01:51
Фото
Состоялась встреча президентов Турции и ГрузииВ регионе
01:39
Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью СвободыДругие страны
01:33
ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоныФутбол
01:10
В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человекДругие страны
00:56
Фото
Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцевДругие страны
00:19
Трамп: Аргентина не получит финансовой помощи США при утрате Милеем властиДругие страны
00:04
ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложниковДругие страны
00:00