Состоялась встреча президентов Турции и Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили в провинции Коджаэли (Турция -ред.).

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, встреча состоялась в рамках матча отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу между сборными Турции и Грузии в Европе.

Эрдоган и Кавелаишвили вместе наблюдали за матчем сборных.

Отметим, что в этом поединке сборная Турции обыграла команду Грузии со счетом 4:1.