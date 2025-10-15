Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Состоялась встреча президентов Турции и Грузии

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 01:51
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили в провинции Коджаэли (Турция -ред.).

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, встреча состоялась в рамках матча отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу между сборными Турции и Грузии в Европе.

    Эрдоган и Кавелаишвили вместе наблюдали за матчем сборных.

    Отметим, что в этом поединке сборная Турции обыграла команду Грузии со счетом 4:1.

    Лента новостей