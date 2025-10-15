İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri arasında görüş keçirilib

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 01:20
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla gürcüstanlı həmkarı Mixail Kavelaşvili arasında Kocaeli vilayətində görüş keçirilib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, görüş DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində futbol üzrə Türkiyə və Gürcüstan milli komandalarının qarşılaşması çərçivəsində baş tutub.

    Ərdoğan və Kavelaşvili millilərin qarşılaşmasını birlikdə izləyiblər.

    Qeyd edək ki, sözügedən qarşılaşmada Türkiyə millisi Gürcüstan yığmasını 4:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Gürcüstan Türkiyə komanda
    Foto
    Состоялась встреча президентов Турции и Грузии

    Region
