Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri arasında görüş keçirilib
Region
- 15 oktyabr, 2025
- 01:20
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla gürcüstanlı həmkarı Mixail Kavelaşvili arasında Kocaeli vilayətində görüş keçirilib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, görüş DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsində futbol üzrə Türkiyə və Gürcüstan milli komandalarının qarşılaşması çərçivəsində baş tutub.
Ərdoğan və Kavelaşvili millilərin qarşılaşmasını birlikdə izləyiblər.
Qeyd edək ki, sözügedən qarşılaşmada Türkiyə millisi Gürcüstan yığmasını 4:1 hesabı ilə məğlub edib.
