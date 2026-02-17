Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti qarşılaşmalar baş tutub
Komanda
- 17 fevral, 2026
- 17:47
Volyebol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib
"Report"un məlumatına görə, kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XIV tura start verilib.
Turun ilk oyun günündə "Murov Az Terminal" və "Gənclər" komandaları üz-üzə gəliblər. Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan matç "Murov Az Terminal"ın 3:0 (25:16, 25:14, 25:14) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qadınlar arasında yarışda isə XIII tura yekun vurulub. Son matçda "Gəncə" kollektivi "Gənclər"i 3:0 (25:10, 25:10, 25:9) hesabı ilə məğlub edib.
Son xəbərlər
18:20
Milli Aviasiya Akademiyasında "Ansys" proqramı ilə rəqəmsal modelləşdirmə genişlənirİKT
18:17
Foto
Azərbaycan Suriyada dağıdılmış məktəblərin tikintisi və təmirinə dəstək göstərəcəkXarici siyasət
18:11
Foto
Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıbElm və təhsil
18:05
Azərbaycan daha bir ölkəyə makaron tədarük etməyə başlayıbBiznes
18:03
Foto
ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubElm və təhsil
18:03
Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıbİqtisadiyyat
17:59
Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edibRegion
17:57
Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıbBiznes
17:55