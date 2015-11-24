Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоится чрезвычайное заседание НАТО по требованию Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Анадолу.

Согласно информации, альянс сообщил, что внимательно следит за ситуацией на турецкой границе.

Заседание пройдет 24 ноября в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что сегодня утром боевой самолет "Су-24" военной авиации России в Сирии нарушил воздушное пространство Турции. Военно-воздушные силы Турции сделали 10 предупреждений для того, чтобы он покинул территорию. После этого турецкие истребители F-16 сбили самолет.