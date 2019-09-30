Сохранение этнического разнообразия стало приоритетом правительства Грузии

Обнародованы приоритетные направления бюджета аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства на 2020 год.

Как сообщает местное бюро Report, в число приоритетов аппарата министра вошла и деятельность, связанная с проживающими в Грузии национальными меньшинствами.

Государственный министр Кетеван Цихелашвили заявил, что в следующем году будут предприняты меры для расширения доступа к информации для населения страны, не владеющего грузинским языком: "Будут предприняты меры для сохранения нашего уникального этнического разнообразия, повышения осведомленности среди национальных меньшинств и организации соответствующих информационных кампаний".