Служба национальной безопасности (СНБ) Армении проводит операцию в воинской части "химиков" в Эчмиадзине.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По данным издания, еще с ночи сотрудники СНБ находятся в воинской части, некоторые военнослужащие, в том числе высокопоставленные, доставлены в правоохранительные органы. С чем связана операция СНБ, пока не сообщается.