Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    СНБ Армении проводит операцию в воинской части "химиков" в Эчмиадзине

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 11:45
    СНБ Армении проводит операцию в воинской части химиков в Эчмиадзине

    Служба национальной безопасности (СНБ) Армении проводит операцию в воинской части "химиков" в Эчмиадзине.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    По данным издания, еще с ночи сотрудники СНБ находятся в воинской части, некоторые военнослужащие, в том числе высокопоставленные, доставлены в правоохранительные органы. С чем связана операция СНБ, пока не сообщается.

    Эчмиадзин Армения СНБ спецоперация воинская часть
    Ermənistanın təhlükəsizlik xidməti Eçmiədzində hərbi hissədə əməliyyat keçirir

    Последние новости

    12:18

    Новый законопроект "О госуслугах" принят в последнем чтении

    Милли Меджлис
    12:17

    ММ принял в последнем чтении поправки в закон "Об автомобильном транспорте"

    Милли Меджлис
    12:14

    Азербайджан удвоил доход от экспорта золота

    Бизнес
    12:14

    В бюджете Армении на 2026 год не заложены деньги на ремонт ж/д, ведущей в Нахчыван

    В регионе
    12:10

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию более чем на 4%

    Бизнес
    12:10
    Фото

    В Ходжалы похоронены два шехида I Карабахской войны

    Происшествия
    12:08

    ММ утвердил поправки в законодательство о деятельности адвокатов

    Милли Меджлис
    12:07

    Реставрация исторической мечети в селе Киш завершится в 2025 году

    Туризм
    12:03

    Председатель КНР провел переговоры с премьером Таиланда

    Другие страны
    Лента новостей