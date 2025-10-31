Ermənistanın təhlükəsizlik xidməti Eçmiədzində hərbi hissədə əməliyyat keçirir
Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti (MTX) Eçmiədzində "kimyaçılar" hərbi hissəsində əməliyyat keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, MTX əməkdaşları gecə saatlarından hərbi hissədə olublar. Bəzi hərbi qulluqçular, o cümlədən yüksək rütbəli hərbçilər hüquq-mühafizə orqanlarına aparılıblar.
MTX əməliyyatının nə ilə bağlı olduğu hələ ki, bildirilmir.
