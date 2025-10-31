İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Ermənistanın təhlükəsizlik xidməti Eçmiədzində hərbi hissədə əməliyyat keçirir

    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:55
    Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti (MTX) Eçmiədzində "kimyaçılar" hərbi hissəsində əməliyyat keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, MTX əməkdaşları gecə saatlarından hərbi hissədə olublar. Bəzi hərbi qulluqçular, o cümlədən yüksək rütbəli hərbçilər hüquq-mühafizə orqanlarına aparılıblar.

    MTX əməliyyatının nə ilə bağlı olduğu hələ ki, bildirilmir.

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Eçmiədzin
    СНБ Армении проводит операцию в воинской части "химиков" в Эчмиадзине

