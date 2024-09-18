СНБ Армении: Арестованы три человека по подозрению в подготовке захвата власти

В Армении начато уголовное преследование в отношении семи человек, которые подозреваются в подготовке захвата власти. Из них трое уже арестованы.

В Армении начато уголовное преследование в отношении семи человек, которые подозреваются в подготовке захвата власти. Из них трое уже арестованы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Остальные объявлены в розыск.

Сообщается, что в ходе активных оперативных действий было проведено порядка 30 обысков, в результате допросов собраны доказательства о том, что семеро граждан вместе с другими лицами, личность которых пока не установлена, готовились к силовому захвату власти. Некоторые члены группы прошли платную подготовку на базе "Арбат" в Ростове-на-Дону.