СМИ: Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП в пригороде Тегерана
В регионе
- 30 ноября, 2025
- 20:58
Жена вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в результате ДТП на трассе Гармсар - Тегеран.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.
По его информации, автомобиль, в котором находились члены семьи политика, в провинции Семнан на севере страны столкнулся с грузовиком. Женщина погибла на месте, а трое ее детей и отец были доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи, откуда их эвакуировали в одну из медучреждений Тегерана.
Другие подробности инцидента не приводятся.
