    СМИ: Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП в пригороде Тегерана

    В регионе
    • 30 ноября, 2025
    • 20:58
    Жена вице-президента Ирана Эсмаила Сагаба Эсфахани погибла в результате ДТП на трассе Гармсар - Тегеран.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

    По его информации, автомобиль, в котором находились члены семьи политика, в провинции Семнан на севере страны столкнулся с грузовиком. Женщина погибла на месте, а трое ее детей и отец были доставлены в медицинский центр в Гармсаре для оказания помощи, откуда их эвакуировали в одну из медучреждений Тегерана.

    Другие подробности инцидента не приводятся.

