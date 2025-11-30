İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    KİV: İranın vitse-prezidentinin həyat yoldaşı avtomobil qəzasında ölüb

    Region
    • 30 noyabr, 2025
    • 21:19
    KİV: İranın vitse-prezidentinin həyat yoldaşı avtomobil qəzasında ölüb

    İranın vitse-prezidenti İsmayıl İsfahaninin həyat yoldaşı Germsar–Tehran magistralında baş verən yol qəzası nəticəsində həlak olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Fars" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, siyasətçinin ailə üzvlərinin olduğu avtomobil ölkənin şimalındakı Semnan vilayətində yük maşını ilə toqquşub. Qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib, onun üç övladı və atası isə yardım göstərilməsi üçün Germsardakı tibb mərkəzinə aparılıb, daha sonra Tehrandakı tibb müəssisələrindən birinə köçürülüblər

    Hadisənin təfərrüatları açıqlanmayıb.

    İran Qəza vitse-prezident
    СМИ: Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП в пригороде Тегерана

