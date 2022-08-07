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СМИ: Запад обеспокоен углублением связей России и Турции

СМИ: Запад обеспокоен углублением связей России и Турции Страны Запада все более обеспокоены углубляющимся сотрудничеством России с Турцией.
В регионе
7 августа 2022 г. 07:16
СМИ: Запад обеспокоен углублением связей России и Турции

Страны Запада все более обеспокоены углубляющимся сотрудничеством России с Турцией.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных западных источников по итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, состоявшихся 5 августа.

Шесть источников сообщили изданию, что они обеспокоены заявлениями двух лидеров о намерении углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики. Другой представитель Евросоюза сказал, что Брюссель "все более и более пристально" следит за турецко-российскими отношениями, а еще один назвал позицию Анкары "оппортунистской". "Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к нашим обеспокоенностям", - приводятся в статье его слова.

Financial Times напоминает, что Вашингтон не раз предупреждал о риске вторичных санкций в отношении тех стран, которые будут помогать России обходить введенные против нее странами Запада рестриктивные меры.

Так, один высокопоставленный западный источник предположил в разговоре с Financial Times, что Брюссель может "призвать западные фирмы или отказаться от отношений с Турцией, или сократить отношения с Турцией в свете риска, который может быть появиться в свете расширения Турцией отношений с Россией".

Однако это предположение было отвергнуто несколькими другими западными собеседниками издания, которые поставили под сомнение возможность реализации такого шага с практической и юридической точек зрения, а также усомнились в том, что это хорошая идея. Так, один источник признал существование "значительных финансовых интересов", которые, возможно, будет сложно преодолеть. Однако он не исключил каких-то действий, "если Турция слишком сблизится с Россией".

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