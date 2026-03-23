    СМИ: ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом

    23 марта, 2026
    23:30
    СМИ: ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом

    Иранские военные удерживают контроль над Ормузским проливом, в связи с чем в его минировании нет необходимости.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя вооруженных сил Ирана.

    "Иран имеет полный и мощный контроль над регионом Персидского залива, территориальными водами Омана и Ормузским проливом", - сообщил источник.

    По его словам, благодаря достаточному доминированию и силе, необходимости в установке мин в Персидском заливе нет. "Мы будем использовать все доступные средства, чтобы по мере необходимости и обеспечивать безопасность", - добавил он.

    Также представитель ВС Ирана предостерег страны за пределами региона от вмешательства в дела государства.

    Ранее в Совете обороны Ирана заявили, что в случае атаки военных США или Израиля на побережье или острова Исламской Республики Тегеран начнет минирование Персидского залива.

    KİV: İran ordusu Hörmüz boğazında nəzarəti tam ələ keçirdiyini bəyan edib
