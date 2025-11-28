СМИ: В России на ракетной базе произошел взрыв
В регионе
- 28 ноября, 2025
- 22:03
В городе Ясном Оренбургской области РФ в районе базы стратегических ракетных войск РФ произошел взрыв.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно данным специализированных ресурсов, с полигона Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) несколько часов назад был выполнен пуск ракеты, который оказался неудачным. Региональное издание "Урал56" со ссылкой на местных жителей сообщило, что после взрыва в небо поднялся столб фиолетового дыма.
Причиной инцидента, указывают СМИ, стала авария при запуске ракеты - якобы она разрушилась в воздухе.
Официально власти инцидент не комментировали, в правительстве региона лишь сообщили, что угрозы населению нет и эвакуации не планируется, передает "Урал56".
