Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    СМИ: В России на ракетной базе произошел взрыв

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 22:03
    СМИ: В России на ракетной базе произошел взрыв

    В городе Ясном Оренбургской области РФ в районе базы стратегических ракетных войск РФ произошел взрыв.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно данным специализированных ресурсов, с полигона Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) несколько часов назад был выполнен пуск ракеты, который оказался неудачным. Региональное издание "Урал56" со ссылкой на местных жителей сообщило, что после взрыва в небо поднялся столб фиолетового дыма.

    Причиной инцидента, указывают СМИ, стала авария при запуске ракеты - якобы она разрушилась в воздухе.

    Официально власти инцидент не комментировали, в правительстве региона лишь сообщили, что угрозы населению нет и эвакуации не планируется, передает "Урал56".

    Россия военная база взрыв
    Видео
    KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş verib

    Последние новости

    22:34

    Песков раскрыл сроки очередной встречи Путина и Уиткоффа

    В регионе
    22:27

    Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

    Индивидуальные
    22:18

    Лондон и Брюссель не договорились о вступлении Британии в оборонные программы SAFE

    Другие страны
    22:03
    Видео

    СМИ: В России на ракетной базе произошел взрыв

    В регионе
    21:45

    Зеленский поручил проверить министров на "соответствие вызовам"

    Другие страны
    21:27

    DPA: Бундестаг утвердил бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

    Другие страны
    21:10

    Россия и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в аграрной сфере

    АПК
    21:06

    Загоревшийся в Черном море танкер мог столкнуться с миной - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:50
    Фото

    Для детей семей шехидов организуется зимний лагерь в области космических технологий

    Индивидуальные
    Лента новостей