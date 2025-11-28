СМИ: В России на ракетной базе произошел взрыв

В городе Ясном Оренбургской области РФ в районе базы стратегических ракетных войск РФ произошел взрыв.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно данным специализированных ресурсов, с полигона Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) несколько часов назад был выполнен пуск ракеты, который оказался неудачным. Региональное издание "Урал56" со ссылкой на местных жителей сообщило, что после взрыва в небо поднялся столб фиолетового дыма.

Причиной инцидента, указывают СМИ, стала авария при запуске ракеты - якобы она разрушилась в воздухе.

Официально власти инцидент не комментировали, в правительстве региона лишь сообщили, что угрозы населению нет и эвакуации не планируется, передает "Урал56".