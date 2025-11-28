KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş verib
Region
- 28 noyabr, 2025
- 22:16
Rusiyanın Orenburq vilayətinin Yasnı şəhərində Strateji Raket Qoşunlarının bazası yaxınlığında partlayış baş verib.
"Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
İxtisaslaşmış resursların məlumatına görə, bir neçə saat əvvəl Strateji Raket Qoşunlarının poliqonundan raket buraxılışı həyata keçirilib, lakin uğursuz olub. Regional "Ural56" nəşri yerli sakinlərə istinadən bildirib ki, partlayışdan sonra göyə bənövşəyi tüstü qalxıb.
KİV-lərin yazdığına görə, hadisənin səbəbi raketin buraxılışı zamanı baş verən qəza olub – guya raket havada dağılıb.
"Ural56"nın xəbərinə görə, rəsmi qurumlar hadisə ilə bağlı şərh verməyib. Region hökuməti isə əhaliyə heç bir təhlükə olmadığını və evakuasiya planlaşdırılmadığını açıqlayıb.
Son xəbərlər
22:31
London və Brüssel Britaniyanın SAFE müdafiə proqramına qoşulması barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
22:16
Video
KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş veribRegion
22:05
Foto
Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilibFutbol
22:00
Zelenski nazirlərin "çağırışlara uyğunluğu"nu yoxlamağı tapşırıbDigər ölkələr
21:48
Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlibFərdi
21:42
DPA: Bundestaq Ukraynaya rekord məbləğdə yardım nəzərdə tutan 2026-cı ilin büdcəsini təsdiqləyibDigər ölkələr
21:26
Kurban Berdıyev: "Neftçi"nin haqqını vermək lazımdır"Futbol
21:24
Goranboyda 17 yaşlı qızın nişan mərasiminin qarşısı alınıbHadisə
21:20