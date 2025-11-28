İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş verib

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 22:16
    KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş verib

    Rusiyanın Orenburq vilayətinin Yasnı şəhərində Strateji Raket Qoşunlarının bazası yaxınlığında partlayış baş verib.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    İxtisaslaşmış resursların məlumatına görə, bir neçə saat əvvəl Strateji Raket Qoşunlarının poliqonundan raket buraxılışı həyata keçirilib, lakin uğursuz olub. Regional "Ural56" nəşri yerli sakinlərə istinadən bildirib ki, partlayışdan sonra göyə bənövşəyi tüstü qalxıb.

    KİV-lərin yazdığına görə, hadisənin səbəbi raketin buraxılışı zamanı baş verən qəza olub – guya raket havada dağılıb.

    "Ural56"nın xəbərinə görə, rəsmi qurumlar hadisə ilə bağlı şərh verməyib. Region hökuməti isə əhaliyə heç bir təhlükə olmadığını və evakuasiya planlaşdırılmadığını açıqlayıb.

    Rusiya Raket partlayış
    Video
    СМИ: В России на ракетной базе произошел взрыв

