İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi olub

    Daxili siyasət
    • 01 fevral, 2026
    • 01:16
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi olub

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, buraxılışda araşdırmaçı fotoqraf Mirnaib Həsənoğlu Azərbaycanın İrəvan, Gəncə, Şəki, Təbriz silah məktəbləri, türk silah mədəniyyəti və Avropa zirehlərindən fərqi haqqında danışıb.

    O bildirib ki, ta qədimdən Azərbaycan və türk silah məktəbləri olub. O zamanlar silah türk döyüşçünün sürətinə uyğun seçilirdi. Türk döyüş fəlsəfəsində ağır zireh yox, çeviklik birinci idi.

    M.Həsənoğlu döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi, atın ayaqlarını kəsmək üçün hazırlanmış xəncərlər, döyüşçülərin 10 kiloqramlıq zirehi necə daşımasından söz açıb, eləcə də ox və odlu silahların döyüş taktikasını dəyişməsi, hər kişinin belində xəncərin olması və s. məsələlərə aydınlıq gətirib.

    Daha ətraflı linkdə:

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi olub

    Qərbi Azərbaycan Xronikası türk silahları Mirnaib Həsənoğlu

    Son xəbərlər

    02:56

    ABŞ-nin Danimarkadakı səfirliyi qarşısında Qrenlandiyadakı vəziyyətlə bağlı aksiya keçirilib

    Digər ölkələr
    02:40

    Məhəmməd İslami: İranı nüvə silahı olmadan da qorumağa qadirik

    Region
    02:07

    Macarıstanda saxlanılan cinayətkar qrupun lideri Türkiyəyə ekstradisiya olunub

    Region
    01:44

    Pezeşkian: Yaxın Şərqdə müharibə nə İranın, nə də ABŞ-nin maraqlarına uyğundur

    Region
    01:31

    ABŞ Prezidenti hesab edir ki, demokratlar daha bir şatdaun istəmirlər

    Digər ölkələr
    01:16
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Döyüş baltaları və əyri qılıncların gizli fəlsəfəsi olub

    Daxili siyasət
    00:57

    "Filadelfiya"nın basketbolçusu Corc 25 oyunluq diskvalifikasiya olunub

    Komanda
    00:39
    Foto

    Rusiya Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    00:19

    Azərbaycan cüdoçuları Belçikada beynəlxalq turnirin ilk günündə 7 medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti