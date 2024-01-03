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Число жертв взрыва в Иране у кладбища, где похоронен Касем Сулеймани, выросло до 53

Число жертв взрыва в Иране у кладбища, где похоронен Касем Сулеймани, выросло до 53 Число жертв взрыва в городе Керман рядом с кладбищем, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, увеличилось до 50 человек.
В регионе
3 января 2024 г. 17:05
Число жертв взрыва в Иране у кладбища, где похоронен Касем Сулеймани, выросло до 53

Число жертв взрывов в городе Керман рядом с кладбищем, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, увеличилось до 53 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

В результате взрывов также пострадал 71 человек, все они госпитализированы.

Местные власти назвали произошедшее терактом.

16:33

В результате взрыва в городе Керман рядом с кладбищем, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, погибли не менее 20 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Также сообщается о 50 пострадавших.

По данным ИРНА произошло два взрыва, предположительно, взорвались канистры с бензином.

"Пока неясно, был ли взрыв газа или террористический акт",— заявил агентству заместитель по политическим вопросам и вопросам безопасности провинции Керман.

16:12

В городе Керман в Иране рядом с кладбищем, где похоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, произошел взрыв.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ИРНА.

По информации агентства, взрыв прогремел на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен Сулеймани.

Взрыв прогремел во время поминальной церемонии, посвященной годовщине смерти Сулеймани, причина неизвестна.

По данным агентства Tasnim, в результате взрыва пострадали не менее 30 человек.

Отметим, командующий силами "Аль-Кудс" и сопровождавший его заместитель руководителя иракских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис погибли 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада

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Версия на азербайджанском языке Qasim Süleymaninin öldürülməsinin ildönümü yürüşündə partlayış olub, ölənlərin sayı 53-ə çatıb - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке Iranian media report explosion near Soleimani’s tomb on anniversary of IRGC commander’s death

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