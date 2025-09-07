Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    СМИ: Турция и Армения проведут первую встречу на уровне делегаций

    В регионе
    • 07 сентября, 2025
    • 10:37
    Турция и Армения впервые проведут встречу на уровне делегаций.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Ожидается, что встреча состоится в начале следующей недели. На ней планируется принять некоторые решения по нормализации двусторонних отношений, а также обсудить реализацию ранее принятых решений.

    Делегацию с турецкой стороны возглавит спецпредставитель по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

