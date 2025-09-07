СМИ: Турция и Армения проведут первую встречу на уровне делегаций
В регионе
- 07 сентября, 2025
- 10:37
Турция и Армения впервые проведут встречу на уровне делегаций.
Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Ожидается, что встреча состоится в начале следующей недели. На ней планируется принять некоторые решения по нормализации двусторонних отношений, а также обсудить реализацию ранее принятых решений.
Делегацию с турецкой стороны возглавит спецпредставитель по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.
