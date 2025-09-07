NTV: Türkiyə və Ermənistan rəsmiləri gələn həftə görüşəcək
Region
- 07 sentyabr, 2025
- 10:41
Türkiyə və Ermənistan ilk dəfə nümayəndə heyəti səviyyəsində görüş keçirəcək.
Bu barədə "Report" Türkiyənin NTV telekanalına istinadən xəbər verir.
Görüşün gələn həftənin əvvəlində baş tutacağı gözlənilir.
İkitərəfli münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı bəzi qərarların qəbulu, həmçinin əvvəllər qəbul edilmiş qərarların icrasının müzakirəsi planlaşdırılır.
Türkiyə tərəfdən nümayəndə heyətinə Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndə Serdar Kılıç rəhbərlik edəcək.
Son xəbərlər
11:54
NYT: Rusiya, Çin, Şimali Koreya NATO-nun hərbi sənayesini təhdid edirDigər ölkələr
11:46
İranın xarici işlər naziri Vyanada AEBA ilə keçirilən danışıqlardan məmnundurRegion
11:17
Nəriman Axundzadə Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
11:15
Video
Tovuzda avtomobil ağaca çırpılıb, qadın sürücü xəsarət alıbHadisə
11:14
Ukrayna XİN rəhbəri Rusiyanın hücumundan sonra dünya dövlətlərinə çağırış edibDigər ölkələr
11:06
Portuqaliyalı futbolçu yayda ərəblərin üç təklfini rədd edibFutbol
10:55
Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: Rusiya Avropaya hücum edə bilərDigər ölkələr
10:47
Ölkənin bəzi rayonlarında leysan yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:41