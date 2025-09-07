İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Region
    07 sentyabr, 2025
    • 10:41
    NTV: Türkiyə və Ermənistan rəsmiləri gələn həftə görüşəcək

    Türkiyə və Ermənistan ilk dəfə nümayəndə heyəti səviyyəsində görüş keçirəcək.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin NTV telekanalına istinadən xəbər verir.

    Görüşün gələn həftənin əvvəlində baş tutacağı gözlənilir.

    İkitərəfli münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı bəzi qərarların qəbulu, həmçinin əvvəllər qəbul edilmiş qərarların icrasının müzakirəsi planlaşdırılır.

    Türkiyə tərəfdən nümayəndə heyətinə Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndə Serdar Kılıç rəhbərlik edəcək.

