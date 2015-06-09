СМИ: Стали известны условия, выдвинутые Партией националистического движения для создания коалиционного правительства

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Стали известны условия, выдвинутые набравшей на парламентских выборах в Турции 16,29% голосов Партией националистического движения (MHP), для создания коалиционного правительства. Отметим, что партия завоевала в Великом национальном собрании Турции 80 депутатских мест.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, хотя партия раскрыла условия в неофициальной форме, местные СМИ распространили соответствующую "дорожную карту".

В партии считают, что коалиционное правительство, в котором будут представлены националисты, должно отказаться от обещаний Партии справедливости и развития относительно перехода от управленческой структуры Турции к президентской системе. По их мнению, унитарное устройство государства должно остаться неизменным, и должен быть приостановлен проект, направленный на решение создаваемых ПКК проблем: "Нужно отказаться от обещаний о переходе к президентской системе, продолжить парламентскую систему. В случае продолжения работ по подготовке новой конституции, каких-либо изменений в турецкой идентичности и унитарном устройстве произойти не должно. С учетом того, что политические связи террора пользуются процессом под названием "процесс решения", для существования страны нужно отказаться от этого. Необходимо также расследовать претензии о взяточничестве и коррупции".

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет председателя набравшей на выборах большинство голосов Партии справедливости и развития Ахмеда Давудоглу и поручит ему провести встречи относительно создания коалиционного правительства.