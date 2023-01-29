СМИ сообщают о разрушениях в результате землетрясения в Иране

Землетрясение в провинции Хой на севере Ирана привело к разрушениям, есть пострадавшие.

Землетрясение в городе Хой на севере Ирана привело к разрушениям, есть пострадавшие.

Как передает Report , об этом сообщается на странице издания İran Kargər в твиттер.

Подчеркивается, что в результате стихийного бедствия в городе Хой прекращена подача электричества и газа.

Отметим, что Хой является одним из городов, где компактно проживают азербайджанские тюрки.

Напомним, что подземные толчки были зафиксированы 28 января в 22:14 в 108 км юго-западнее Нахчыванской сейсмостанции в иранском городе Хой. Магнитуда землетрясения составила 6,2, очаг залегал на глубине 10 км.