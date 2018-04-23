 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Россия будет поставлять С-300 в Сирию на безвозмездной основе

    Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче ЗРК почти решен

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Россия уже в ближайшее время на безвозмездной основе может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" в Сирию, передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ".

    Дипломатические источники в сфере военно-технического сотрудничества отмечают, что находившийся "преимущественно в политической плоскости" вопрос о передаче ЗРК почти решен.

    Отмечается, что на закупку новых систем данного типа "у сирийцев нет денег", а оформление кредита в планы России не входит.

    По данным источников, в Сирии планируют создать в короткие сроки на основе "Фаворитов" эшелонированную систему сирийской ПВО. Она будет предназначена для защиты Дамаска и территории, на которой размещается авиационная техника, от обстрелов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi