    • 20 апреля, 2026
    • 19:06
    СМИ: Решение Ирана не участвовать в переговорах пока не менялось

    Иран все еще отказывается участвовать в переговорах с США, очередной раунд которых должен состояться на днях в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом сообщает Tasnim News со ссылкой на источник.

    Согласно информации, решение Ирана не участвовать в переговорах до сих пор не изменилось, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что вице-президент Джей Ди Вэнс и другие члены американской делегации направляются в Пакистан.

    Отмечается, что участие Ирана зависит от выполнения определенных предварительных условий. По данным агентства, вопрос о военно-морской блокаде иранских портов в Ормузском проливе является очень серьезным препятствием на пути к переговорам.

    Однако, помимо вопроса о морской блокаде, в обмене сообщениями со стороны американцев содержатся и другие вопиющие ошибки, которые не указывают на четкие перспективы предстоящих переговоров. Таким образом, до тех пор, пока не будут устранены некоторые фундаментальные препятствия и не сформируются четкие перспективы для достижения соглашения, приемлемого для Ирана, нет оснований для участия в переговорах.

    Media: İranın danışıqlarda iştirak etməmək qərarı hələ ki dəyişməyib

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей