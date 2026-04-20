СМИ: Решение Ирана не участвовать в переговорах пока не менялось

Иран все еще отказывается участвовать в переговорах с США, очередной раунд которых должен состояться на днях в Исламабаде.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim News со ссылкой на источник.

Согласно информации, решение Ирана не участвовать в переговорах до сих пор не изменилось, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что вице-президент Джей Ди Вэнс и другие члены американской делегации направляются в Пакистан.

Отмечается, что участие Ирана зависит от выполнения определенных предварительных условий. По данным агентства, вопрос о военно-морской блокаде иранских портов в Ормузском проливе является очень серьезным препятствием на пути к переговорам.

Однако, помимо вопроса о морской блокаде, в обмене сообщениями со стороны американцев содержатся и другие вопиющие ошибки, которые не указывают на четкие перспективы предстоящих переговоров. Таким образом, до тех пор, пока не будут устранены некоторые фундаментальные препятствия и не сформируются четкие перспективы для достижения соглашения, приемлемого для Ирана, нет оснований для участия в переговорах.