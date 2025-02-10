СМИ: КПП на границе Армении и Турции откроется 1 марта

Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе Армении и Турции откроется 1 марта.

Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе Армении и Турции откроется 1 марта.

Как передает Report, об этом сообщает News.am со ссылкой на дипломатический источник.

По сведениям издания, на КПП с армянской стороны будут стоять пограничники Службы нацбезопасности.

Отметим, что впервые о возможности запуска погранпункта было заявлено в июле 2024 года по итогам встречи спецпредставителей двух стран Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоявшейся у КПП.

В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, а также осуществлении прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов.