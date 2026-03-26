СМИ: Иран за то, чтобы Ливан был включен в соглашение о прекращении огня

Иран заявил, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с Соединенными Штатами и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщили агентству Reuters шесть региональных источников, знакомых с позицией Ирана, связав окончание войны с прекращением израильского наступления против "Хезболлах".

Отмечается, что иранский телеканал Press TV со ссылкой на иранского чиновника сообщил, что Тегеран хочет, чтобы соглашение с Соединенными Штатами обеспечило прекращение войны как против Ирана, так и против других "групп сопротивления" в регионе.

Тем временем, высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Тегеран все еще рассматривает предложение США о прекращении региональной войны, которая продолжается уже почти месяц, что указывает на то, что Тегеран пока не отклонил его полностью.

Отметим, что радикальная группировка "Хезболлах" была основана Корпусом стражей исламской революции Ирана в 1982 году и широко рассматривается как передовое звено регионального альянса вооруженных сил Ирана. 2 марта она открыла огонь по Израилю в знак солидарности с Тегераном, что спровоцировало израильскую воздушную и наземную кампанию в Ливане.