Tasnim: Иран не будет вести переговоры с США пока продолжается блокада Ормуза
В регионе
- 19 апреля, 2026
- 18:40
Иран продолжит вести переговоры с США только после того, как Вашингтон снимет морскую блокаду иранских портов в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.
По данным агентства, контакты США и Ирана через пакистанских посредников продолжались в течение последних дней. В рамках этого опосредованного диалога обе стороны продолжали обсуждать темы, затронутые на очных переговорах в Исламабаде. Как отметило агентство, иранские власти не намерены возобновлять прямые переговоры, пока США сохраняют морскую блокаду Ирана.
Ранее американские СМИ и официальные лица сообщали о возможном возобновлении прямых переговоров США и Ирана в Пакистане в начале следующей недели.
