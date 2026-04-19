Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Tasnim: Иран не будет вести переговоры с США пока продолжается блокада Ормуза

    Tasnim: Иран не будет вести переговоры с США пока продолжается блокада Ормуза

    Иран продолжит вести переговоры с США только после того, как Вашингтон снимет морскую блокаду иранских портов в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

    По данным агентства, контакты США и Ирана через пакистанских посредников продолжались в течение последних дней. В рамках этого опосредованного диалога обе стороны продолжали обсуждать темы, затронутые на очных переговорах в Исламабаде. Как отметило агентство, иранские власти не намерены возобновлять прямые переговоры, пока США сохраняют морскую блокаду Ирана.

    Ранее американские СМИ и официальные лица сообщали о возможном возобновлении прямых переговоров США и Ирана в Пакистане в начале следующей недели.

    Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив
    Media: İran Hörmüz blokadası qüvvədə qaldığı müddətdə ABŞ ilə danışıqlar aparmayacaq

    США захватили в Оманском заливе иранское судно

    Трамп заявил о "хороших шансах" на заключение сделки с Ираном

    В Премьер-лиге Азербайджана подведены итоги 28-го тура

    Сильное землетрясение произошло у берегов Самоа

    Мюнхенская "Бавария" за четыре тура до конца Бундеслиги завоевала чемпионство

    Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в Анталье

    "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в центральном матче 33-го тура АПЛ

    Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО-3

    При стрельбе в Луизиане погибли не менее восьми детей

