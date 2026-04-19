    Media: İran Hörmüz blokadası qüvvədə qaldığı müddətdə ABŞ ilə danışıqlar aparmayacaq

    İran ABŞ ilə danışıqları yalnız Vaşinqton Hörmüz boğazında islam respublikasının limanlarının dəniz blokadasını ləğv etdikdən sonra davam etdirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Tasnim" agentliyi mənbələrə istinadən xəbər verib.

    Qeyd olunur ki, son günlər ABŞ və İran arasında əlaqələr Pakistan vasitəsilə davam edib. Bu dialoqun bir hissəsi olaraq, hər iki tərəf İslamabadda üzbəüz danışıqlar zamanı qaldırılan məsələlərin müzakirəsinə davam edib. Agentliyin məlumatına görə, ABŞ İranın dəniz blokadasını davam etdirdiyi müddətdə İran hakimiyyəti birbaşa danışıqların bərpası niyyətində deyil.

    Daha əvvəl Amerika mətbuatı və rəsmiləri gələn həftənin əvvəlində Pakistanda ABŞ-İran birbaşa danışıqlarının bərpasının mümkünlüyünü bildiriblər.

    Tasnim: Иран не будет вести переговоры с США пока продолжается блокада Ормуза

    Son xəbərlər

    23:58

    Tramp İranla saziş üçün yaxşı şansın olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    23:36

    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatının mükafatçıları olublar

    Fərdi
    23:36

    "Bavariya" Bundesliqanın sonuna dörd tur qalmış çempion olub

    Futbol
    23:09

    Samoa sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    22:51
    Foto

    Bakıda 14 yaşadək cüdoçular arasında Liqa yarışının II turu yekunlaşıb

    Fərdi
    22:38

    ABŞ HDQ Hörmüz boğazını minalardan təmizləmək üçün sualtı dronlardan istifadə edir

    Digər ölkələr
    22:19

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sumqayıt" və "İmişli" turun son günündə qalib gəlib

    Futbol
    22:17

    İran ABŞ ilə atəşkəs dövründə raket qurğuları və PUA arsenalını genişləndirib

    Region
    21:57
    Video

    İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Siti" "Arsenal"ı məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti