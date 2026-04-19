Media: İran Hörmüz blokadası qüvvədə qaldığı müddətdə ABŞ ilə danışıqlar aparmayacaq
- 19 aprel, 2026
- 20:39
İran ABŞ ilə danışıqları yalnız Vaşinqton Hörmüz boğazında islam respublikasının limanlarının dəniz blokadasını ləğv etdikdən sonra davam etdirəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Tasnim" agentliyi mənbələrə istinadən xəbər verib.
Qeyd olunur ki, son günlər ABŞ və İran arasında əlaqələr Pakistan vasitəsilə davam edib. Bu dialoqun bir hissəsi olaraq, hər iki tərəf İslamabadda üzbəüz danışıqlar zamanı qaldırılan məsələlərin müzakirəsinə davam edib. Agentliyin məlumatına görə, ABŞ İranın dəniz blokadasını davam etdirdiyi müddətdə İran hakimiyyəti birbaşa danışıqların bərpası niyyətində deyil.
Daha əvvəl Amerika mətbuatı və rəsmiləri gələn həftənin əvvəlində Pakistanda ABŞ-İran birbaşa danışıqlarının bərpasının mümkünlüyünü bildiriblər.
