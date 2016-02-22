​СМИ: Ирак передал Ирану останки 68 военнослужащих, погибших в 1980-88 годах

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Багдад передал сегодня Тегерану останки 68 иранских военнослужащих, погибших во время ирано-иракской войны (1980-1988 гг.). Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал IRINN.

"Иракской стороной были переданы останки 68 военнослужащих, погибших на территории Ирака в районах аз-Зубейд и Умм ар-Расас на полуострове Фао", - говорится в сообщении. По данным телеканала, они "перевезены из иранского порта Хорремшехр в Ахваз, где будут преданы земле".

Вопросами возвращения останков военнослужащих занимается трехсторонний комитет, состоящий из представителей двух стран и Международного комитета Красного Креста (МККК). Точных данных о потерях в ирано-иракской войне до сих пор нет. По различным данным, с обеих сторон погибли от 500 тыс. до 3 млн. человек.