СМИ: "Газпром" планирует снизить инвестиции в Армении

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Газпром" в последний момент смог договориться с новыми властями Армении о повышении цены на газ для страны с 2019 года на 10%, до $165 за тысячу кубометров. Впрочем, соглашение выглядит формальным: цена выросла для ЗАО "Газпром Армения", но внутренние тарифы Ереван повышать не готов. По мнению экспертов, фактически "Газпром" мог отменить внутреннюю скидку, за счет которой его дочерняя компания инвестировала в инфраструктуру страны. Как сообщает Report, об этом пишет "Коммерсантъ".

Как отмечает издание "Газпром" — единственный поставщик газа потребителям Армении (Ереван также получает газ из Ирана, но использует его только для производства электроэнергии, которую поставляет Тегерану).

Контракт с ЗАО «Газпром Армения» был заключен в 2013 году на поставку до 2,5 млрд кубометров в год в 2014–2018 годах. За девять месяцев 2018 года "Газпром" экспортировал 1,37 млрд кубометров.

Переговоры о допсоглашении «Газпрому» пришлось вести уже с новыми властями Армении: весной 2018 года в стране по итогам переворота премьером стал Никол Пашинян. "После этого отношения Еревана с российскими госструктурами осложнились.", - отмечает издание.

Андрей Полищук из Райффайзенбанка считает, что новые договоренности "Газпрома" и властей Армении могут привести к сокращению маржи ЗАО "Газпром Армения", но не станут критическими. Алексей Гривач из ФНЭБ полагает, что частично отменена скидка, которую "Газпром" предоставлял ЗАО "Газпром Армения" для обеспечения инвестиций в развитие инфраструктуры. В условиях, когда новые власти предприняли резкие шаги по отношению к дочерней компании «Газпрома», было бы странно ожидать сохранения ресурса внутри Армении, считает эксперт. Но, добавляет он, это может стать предметом дальнейших переговоров.