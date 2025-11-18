СМИ: Эрдоган проведет переговоры с Зеленским
В регионе
- 18 ноября, 2025
- 20:47
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который 19 ноября совершит рабочий визит в республику.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT.
По его данным, предполагается, что стороны наряду с двусторонними вопросами подробно обсудят текущее состояние российско-украинской войны, а также пути урегулирования. В частности, речь идет о теме прекращения огня и активизации переговоров между РФ и Украиной, включая контакты на стамбульской площадке, а также возможный саммит по урегулированию.
