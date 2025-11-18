Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    СМИ: Эрдоган проведет переговоры с Зеленским

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 20:47
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который 19 ноября совершит рабочий визит в республику.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT.

    По его данным, предполагается, что стороны наряду с двусторонними вопросами подробно обсудят текущее состояние российско-украинской войны, а также пути урегулирования. В частности, речь идет о теме прекращения огня и активизации переговоров между РФ и Украиной, включая контакты на стамбульской площадке, а также возможный саммит по урегулированию.

    Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган рабочий визит Турция российско-украинская война
    Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaq

