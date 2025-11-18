İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaq

    • 18 noyabr, 2025
    • 20:56
    Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaq

    Noyabrın 19-da Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyəyə işgüzar səfəri çərçivəsində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqlar aparacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TRT telekanalı məlumat yayıb.

    Kanalın məlumatına görə, tərəflər ikitərəfli məsələlərlə yanaşı, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin hazırkı vəziyyətini və onun mümkün nizamlanması yollarını da müzakirə edəcəklər.

    Xüsusilə, buraya atəşkəs və Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların intensivləşdirilməsi, o cümlədən İstanbulda təmaslar, eləcə də nizamlama üzrə mümkün zirvə görüşü daxildir.

