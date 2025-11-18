Ərdoğan Zelenski ilə danışıqlar aparacaq
Region
- 18 noyabr, 2025
- 20:56
Noyabrın 19-da Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Türkiyəyə işgüzar səfəri çərçivəsində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqlar aparacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TRT telekanalı məlumat yayıb.
Kanalın məlumatına görə, tərəflər ikitərəfli məsələlərlə yanaşı, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin hazırkı vəziyyətini və onun mümkün nizamlanması yollarını da müzakirə edəcəklər.
Xüsusilə, buraya atəşkəs və Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların intensivləşdirilməsi, o cümlədən İstanbulda təmaslar, eləcə də nizamlama üzrə mümkün zirvə görüşü daxildir.
Son xəbərlər
22:16
Foto
Birinci uşaq rəqs festivalı başa çatıbİncəsənət
22:07
Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti dəfə uduzubKomanda
22:06
Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə sərmayələri 1 trilyon dollara qədər artıracaqDigər ölkələr
22:04
Ukrayna Ordusu ABŞ-nin ATACMS raket sistemləri ilə Rusiyaya zərbə endiribDigər ölkələr
22:00
Ermənistanda siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçiriləcəkRegion
21:40
Pistorius: Baltik dənizi regionu Qərb və Rusiya arasında qarşıdurma meydanına çevrilirDigər ölkələr
21:38
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qədim türk tarixinin sübutuDigər
21:19
Foto
Video
Tramp Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir - YENİLƏNİRDigər ölkələr
21:11