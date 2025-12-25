Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi auditor seçir
Maliyyə
- 25 dekabr, 2025
- 10:57
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 37 manat təşkil edir.
Sorğuda iştirak etmək istəyənlər təkliflərini yanvarın 13-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Xanlar küçəsi, 2 B ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə yanvarın 13-də, saat 15:00-də qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "SR Audit Solutions" MMC olub. Şirkətə 13 min manat ödənilib.
