    Milli Məclisin növbəti plenar iclası fevralın 24-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 20 fevral, 2026
    • 13:49
    Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası fevralın 24-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.

    O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 24 февраля

