Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 24 февраля
Милли Меджлис
- 20 февраля, 2026
- 13:53
Следующее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 24 февраля.
Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по завершении сегодняшнего пленарного заседания.
Она отметила, что дополнительная информация о повестке дня следующего заседания будет предоставлена позже.
Милли Меджлис
