    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 24 февраля

    Милли Меджлис
    • 20 февраля, 2026
    • 13:53
    Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 24 февраля

    Следующее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 24 февраля.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова по завершении сегодняшнего пленарного заседания.

    Она отметила, что дополнительная информация о повестке дня следующего заседания будет предоставлена позже.

    Милли Меджлис Сахиба Гафарова пленарное заседание
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası fevralın 24-də keçiriləcək
